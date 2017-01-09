搶救高麗菜大作戰 新北招募達人做泡菜
高麗菜盛產價跌，上周一度跌到1公斤5元，新北市擔心大量囤積高麗菜會造成浪費，不僅發起團購高麗菜運動，更策畫在18日邀請民眾一起動手製作泡菜，希望民眾一起拯救高麗菜，響應惜食。
新北果菜公司董事長廖榮清表示，受上周氣溫回暖影響，蔬菜生長迅速，上週五（7日）批發市場高麗菜平均交易價格跌破每公斤5元，立即聯繫產地，並與農業局合作啟動團購機制，即日起至1月17日止，以一箱20公斤200元產地優惠價格協助農友銷售，每箱約有8至10顆，訂購30箱以上還免運費，今有500箱高麗菜送抵市場，已有餐盒業者等相關單位踴躍認購300箱。
農業局長李玟表示，高麗菜品質優良，鮮甜軟嫩，不管是做泡菜、包水餃都非常適合，新北市政府1月18日將號召志工一起動手，將盛產的高麗菜做成泡菜，並請泡菜達人到場指導，讓民眾現場學習製作泡菜的妙方，有興趣擔任製作泡菜志工的民眾，洽詢報名窗口29603456分機3635陳小姐。
民眾若想團購高麗菜，每箱20公斤裝200元，即日起至1月13日止開發訂購，預計17日起陸續出貨，可到新北市政府大樓B2西側車道卸貨領貨，到新北果菜公司或新北市政府取貨及訂購數量30箱以上免運費，其他送達地點訂購數量未達30箱，每箱酌收30元。詳洽新北果菜公司聯絡電話：(02)2989-9201分機242陳莉雯小姐或243陳苡瑋先生。
(中時)
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