目標全壘打王 鄭鎧文：掩飾我的三振
統一獅鄭鎧文去年以24發全壘打轟破中職新人紀錄，但同時也因吞119次三振改寫聯盟最多三振紀錄，新球季他也為自己訂下目標，「要當全壘打王，不當三振王！」
鄭鎧文在2015年選秀被獅隊以第3指名選進，去年首度在職棒場上亮相就打出重砲身手，不僅改寫中職新人紀錄、樹立「鎧文障礙」，也成為統一隊史單季最多轟打者，只是偏高的被三振率也總會一併被提起，他也說：「去年要不是三振這麼多，搞不好全壘打更多支。」
對於即將到來的新球季，鄭鎧文喊話要挑戰全壘打王，對此他笑說：「其實是想掩飾我的三振。」但他也透露，這是今年給自己的目標，「拚拚看」。
近3年中職全壘打王獎項都由富邦悍將的高國輝包辦，分別以18轟、39轟、34轟獲獎，今年他勢必也會是鄭鎧文要爭此獎項的最大對手。屆時要打幾轟來爭取全壘打王？鄭鎧文沒說出確切數字，「比去年高就好。」接著更開完笑地說：「他們(對手)也不一定會打很多。」
而比起全壘打，鄭鎧文更想改善被三振率偏高的問題，他提到：「應該是自己心態不夠穩，2好球後容易對引誘球出棒。」今年他也期許自己能將將被三振數降低到去年的一半以上。
(中時電子報)
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