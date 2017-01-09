心疼警消吃飯遭投訴 霸氣早餐店免費提供吃到飽
日前，有辛苦的消防人員遭投訴，指他們在救護車內吃消夜，令市民感到觀感不佳。有消防員PO出自己為了勤務，午餐直到下午3點才吃的故事，許多民眾紛紛為消防人員抱不平，一間新北市的早餐店有感於此，決定提供警消人員免費吃到飽。
去年12月底，有民眾申訴兩名消防隊員在將病患送醫急救後，在救護車內吃消夜，認為行為令市民感到觀感不佳。這個投訴被PO到網路上，立刻引起許多網友不捨，批評投訴者冷血無情。新北市一間早餐店「笑咪咪三文治」決定，著警消制服以及出示警消人員服務證，可以在店裡吃到飽。
與早餐店老闆是好友的員警，在臉書上貼文寫道：「善良與寬容是台灣能夠持續走下去的動力。不囉嗦即時起到1月27日(除夕)凡穿著警消制服以及出示警消人員服務證，笑咪咪三文治店裡吃到飽！所有餐費小弟買單！笑咪咪向警消兄弟姐妹們致敬！歡迎分享！」
這個消息也很快的被分享到警消社群中，警消人員紛紛稱讚老闆，決定呼朋引伴一起去共襄盛舉。
(中時電子報)
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