垃圾車炸彈客攻擊埃及警局 至少9死
埃及官員表示，一名自殺炸彈客今天駕駛滿載炸藥的垃圾車，衝撞西奈半島（Sinai）北部一間警察局外的安全檢查站，造成至少9人身亡、10人受傷。
美聯社報導，安全和衛生官員說，這起發生於西奈半島城市阿里什（El-Arish）的攻擊事件後，戴著黑色面具的好戰分子對著安檢站附近部隊發射火箭推進榴彈（RPG），引發幾次規模較小的爆炸。
官員表示，這幢警察局建築被炸毀三層樓，目前為止已在瓦礫堆中尋獲9具遺體，但罹難人數可能會再升高，10名傷者則已送醫治療。
阿拉伯電視台（Al-Arabiya）網站報導，官員表示，卡車炸彈攻擊造成至少9名警察罹難。
路透社報導，目前為止尚未有任何團體或組織承認犯案。警方在已炸毀的自殺卡車上發現一名攻擊者遺體。（譯者：中央社周慧盈）1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。