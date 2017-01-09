國家表演藝術中心董座 朱宗慶接任

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62歲知名打擊樂家朱宗慶將接任國家表演藝術中心董事長，預計11日辦理交接。文化部今天說，相信在朱宗慶帶領下，國表藝運作將更成熟，帶動台灣表演藝術發展。

國表藝董事長陳國慈去年底向文化部長鄭麗君表示，因年齡將屆70歲，依規定提辭呈。由於本屆董事長任期尚未屆滿，文化部依國表藝設置條例規定提請行政院聘任新董事長，經行政院長林全核定由朱宗慶接任董事長。

國表藝成立於民國103年4月，為國內第1個轉型行政法人的藝術機構。鄭麗君感謝陳國慈任職期間的努力，完成國表藝起步運轉的第一哩路，未來請陳國慈繼續提供寶貴意見或建議。

朱宗慶是知名打擊樂家，開創台灣打擊樂立足世界的國際品牌。曾任台北藝術大學校長及國立中正文化中心藝術總監，行政經驗豐富，長期關注國內行政法人制度，也是當時推動行政法人法立法重要推手。1060109

(中央社)