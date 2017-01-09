影射議長秘書介入車禍協調 PO文者道歉

台東縣倪姓民眾上爆料公社影射台東縣議長饒慶鈴的秘書，介入車禍調解。倪姓民眾下午貼文向饒慶鈴道歉；饒慶鈴也表明，願意將心比心，不會再追究其法律責任。

倪姓民眾8日在爆料公社PO文指出，去年12月29日在台東市公所進行車禍調解，當天台東縣議長饒慶鈴的秘書及另一位男士全程陪同對方出席。

饒慶鈴上午委託律師在爆料公社提出澄清，今天下午倪姓民眾隨即在臉上PO文道歉。

饒慶鈴表示，已看到道歉函，對於未經查證的指控已造成她名譽傷害與社友的誤會深表遺憾，但基於考量家屬的心情與立場，願意將心比心，也希望所有不實言論就此打住，也不會再追究法律責任。1060109

(中央社)