大學生自創貼圖 Line上架圓夢

大葉大學多媒體數位內容學位學程二年級的學生周宛葶，自創兔子角色「庫帕」，設計貼圖，在Line成功上架販賣。

周宛葶說，從小就喜歡塗鴉，雖然沒有養寵物，不過卻很喜歡兔子，於是在念高中的時候創作了庫帕這個角色，而庫帕以紫色搭配白色，代表自己。

周宛葶表示，後來進入大學就讀多媒體數位內容學位學程後，在老師的指導之下，對於設計動漫的人物有更多的想法，因而把庫帕的造型調整的更加柔和，希望人人從庫帕身上找到自己。

周宛葶說，這次上架的貼圖共有40格，題材則取材自小兔子的日常生活，這次是她的作品第一次成為商品，她也為庫帕成立了臉書的粉絲專頁，也著手規劃第二波的貼圖，要把庫帕的好朋友介紹給大家。

周宛葶的指導老師陳志隆指出，學生除了設計貼圖外，還成立臉書粉絲團，運用網路社群的力量行銷自己的創意，也很高興看到學生們將自己的創意落實到作品以及品牌建立上。1060109

(中央社)