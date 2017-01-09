濫用醫療 台灣不當切除子宮案例達2成
研究人員今天指出，各國濫用醫療健保情形嚴重，美國不當施行子宮切除術的比例高達7成，台灣也有2成，中國大陸不當開立抗生素處方的比例則超過5成。
路透社報導，世界各國往往濫用或未充分利用醫療及健保，這種狀況除了造成原本可以避免的傷害與痛苦，也浪費了珍貴的資源，專家因而就此進行系列研究。
研究人員發現，中國大陸5成7患者取得的處方中有不當開立的抗生素；美國不當施行子宮切除術的比例在1成6到7成之間，台灣達2成，瑞士也有1成3；而不當施行全膝關節置換術的比例，在西班牙有2成6，美國則有3成4。
「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊委託的這些研究由27位國際級專家帶領執行，他們也發現剖腹生產的比率激增，通常是為不需要剖腹的產婦施行，而近40年使用類固醇預防早產的簡單療法施行次數卻遠遠不及。
這些專家在關於研究發現的聲明中寫道：「這是在富裕及貧困國家都會發生的常見悲劇，使用昂貴且不一定有效的技術，卻忽略低廉而有效的治療方式。」
世界衛生組織（WHO）估計，每年不當剖腹生產手術達620萬次，巴西與中國大陸就占其中5成。（譯者：中央社廖禹揚）1060109
(中央社)
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