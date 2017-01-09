開庭失控 法官曾雨明遭罰薪10月
桃園地院法官曾雨明被控無理責備被告，並說「妳不要不相信，我就要收押」等語。司法院職務法庭審理後認為，曾的言行不檢，嚴重影響法官形象，今天判決他罰款10個月薪水。
判決指出，曾雨明在民國102年5月15日開庭訊問被告時，由於法庭桌椅間通道較窄，被告莊姓夫妻正要走過去，莊不小心跌坐在椅子上，加上重聽，沒有起立陳述，曾就大聲斥責被告，庭訊過程還禁止被告反詰問，責罵被告聲音之大，連法庭外2樓的庭務員都聽得到。
後來，他審理另起案件，因蔡姓被告急著想發言，曾竟對被告吼罵「妳不要插我話做什麼？妳特別給我注意喔，妳不要給我找收押喔，不尊重法院喔。」對方雖立即道歉，但仍被曾不斷大聲喝斥，還恐嚇「就要收押」。
由於曾持續辱罵被告，導致蔡女情緒激動崩潰，以頭部撞擊桌子喊冤，曾於是要求法警將被告上銬戒護，隨後他又扯本省外省，還說被告是本省人，他是外省人，離譜的訴訟指揮，連律師都看不過去，聯名由司改會將他送交評鑑。
案經監察院通過彈劾，司法院職務法庭認為，曾雨明法官違反法官法及法官倫理規範，他的行為損及人民對司法的信賴，嚴重影響法官形象，情節重大，判決對他罰款現職10個月的月俸給總額之懲戒處分。1060106
(中央社)
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