翁啟惠遭起訴 立委盼建立制度

國民黨立委柯志恩說，對前中研院長翁啟惠遭起訴感到驚訝，將推動修法訂出技轉標準；時代力量立院黨團總召徐永明說，這是制度的問題。

士林地檢署偵辦浩鼎案，今天偵結，認定浩鼎董事長張念慈等5人涉犯內線交易罪，前中研院長翁啟惠及張念慈另涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。

民進黨立法院黨團幹事長吳秉叡表示，目前沒有看到起訴書內容，不能隨便評論，只能呼籲翁啟惠面對司法還是得好好打官司。

立法院教育及文化委員會召委、國民黨立委陳學聖說，尊重司法，起訴翁啟惠會讓產官學界合作上會更加謹慎小心，不僅會依法有循，且反而會讓倫理與法律關係更明確，也是全案帶來的正面效果。

國民黨教育及文化委員會立委柯志恩說，對這個結果蠻驚訝的，生技產業或許會擔心未來技轉的標準與紅線在哪邊，但這個案例對未來修科技基本法規定中，有關技轉問題時，要更加小心，全案增加未來修法的明確性與借鏡，未來也會持續推動修法，讓相關規定更為明確。

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔說，全案進入司法程序，尊重司法。她說，案發時親民黨團就曾提過，翁啟惠涉及利益迴避的問題，中研院應是學術中立的機構，因此親民黨團當時也要求他請辭。

她說，翁啟惠遭到起訴的結果，相信很多人會對翁啟惠失望，也希望生技產業能夠以翁啟惠為戒，不要跨越紅線。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，這是制度的問題，立法院在談技轉的時候，需要強化透明與監督這塊，因為之前沒有把親屬包含進來，就是很大的漏洞，交由教育機關自己來訂，顯然是有很大的問題。

徐永明說，但也不能因此阻礙生技產業發展，怎麼讓它公開、有個機制在。除了對翁啟惠個人這樣的結果感到惋惜之外，更重要的是怎樣建立比較好的環境，讓它導入正軌。1060109

(中央社)