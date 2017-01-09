返港機場遭襲 羅冠聰：譴責暴力行為
「香港眾志」主席兼立法議員羅冠聰昨晚從台灣返港後，在機場遭人襲擊。羅冠聰今天舉行記者會，譴責這些行為。
羅冠聰8日晚間在台灣出席論壇後返港，在香港國際機場大廳被多名示威者襲擊及潑灑液體，在警員及機場保安員的保護下離開。事後，香港警方逮捕2人，其中1人已被釋放。
羅冠聰下午向記者交代被襲經過，他形容這次「並非示威」，而是針對性的暴力襲擊，質疑有人「受薪」作出有關行為。
他說，昨晚多名示威者衝向他，不斷以雜物向他施襲，撕破其衣服，又向他潑灑不明液體，以致他的身體有明顯傷痕。
另外，「香港眾志」發表聲明，對羅冠聰受襲予以強烈譴責。
聲明重申，港、台兩地公民社會的正常往來交流不應受到政權的打壓干預，並強調面對暴力打壓，港台民主力量都不會退縮，更會迎難而上，繼續攜手實踐信念。
羅冠聰和「香港眾志」秘書長黃之鋒等人應時代力量邀請，日前赴台參加論壇，在他們出發及返港時，有示威者到機場抗議，批評他們在台宣傳「港獨」。1060109
(中央社)
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