河南汝州漢代墓遭破壞 地方政府被約談
新華社報導，中國大陸河南省汝州市2016年底傳出，100餘座漢墓遭到房地產開發破壞。大陸國家文物局日前會同河南省文物局約談汝州市政府，要進一步究責。
報導引述大陸國家文物局指出，此事性質惡劣，文物損失嚴重，汝州市政府要向社會公布事件處置情況，進一步追究開發建設單位的直接責任和有關部門的監管責任，敦促司法機關依法合規嚴懲罪犯。
此外，大陸國家文物局要求河南省文物局要上報事件調查情況。
陸媒2016年11月30日報導，汝州市望嵩文化廣場漢墓群在經過為期3個月的考古發掘、正在論證保護方案時，墓群遭到施工單位嚴重破壞。事發後，大陸國家文物局向河南省文物局印發行政執法督辦單，要求依法嚴肅處理。1060109
(中央社)
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