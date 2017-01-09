田秋堇結束馬尼拉訪問 成果豐碩
中華民國僑務委員會副委員長田秋堇，今天下午結束對馬尼拉僑社的3天訪問，此行會見了台商、傳統僑胞以及華文學校代表，聽取了各方意見，成果豐碩。
田秋堇下午大約5時搭乘中華航空公司班機，從馬尼拉返回台北。
她是於3日下午抵達馬尼拉，連日來出席了菲律賓台灣同鄉會慶祝成立10週年紀念暨新屆幹部就職典禮，並拜會菲華文經總會、菲律賓台商總會、靈惠學院，也與菲律賓華文學校聯合會、僑校代表以及僑教替代役男座談。
田秋堇向中央社記者表示，她與台商們就政府「新南向政策」的推動交換意見，並與華校主管們討論僑教推動事宜。
她說，「在海外推動華語文教育，真的是非常不容易，很多學校用這麼少的資源做那麼多的事情，真的很令我感動。」
田秋堇表示，中華文化有優秀的傳承，且在台灣獲得妥善地保留，僑委會為海外僑校提供的教科書都是使用正體字，「守護住千年文化的精髓與歷代祖先的智慧」。
她說，學習正體字的門檻確實比較高，因此對於願意使用正體字的僑校，以及願意讓孩子學習正體字的家長，表示感謝與敬佩。
在僑委會負責督導僑教業務的田秋堇承諾，即使資源有限，僑委會將全力繼續配合海外華校推動僑教。
另方面，旅菲台商暫訂於9月29至10月1日在馬尼拉舉辦「台灣博覽會」，其中有一區將做台灣教育展之用，田秋堇歡迎華校教師、學生與家長前往參觀，瞭解台灣教育情況，考慮到台灣學習華語文或深造。1060109
(中央社)
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