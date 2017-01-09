蘇怡賢產後復出曬恩愛 吳閔碩演技低潮2度推演

蘇怡賢在劇中飾演芭蕾舞者。（圖／東森戲劇台）

蘇怡賢（右）和吳閔碩因戲感情好。（圖／東森戲劇台）

蘇怡賢、吳閔碩主演韓劇《女人的秘密》，描述天才芭蕾舞者因閨密陷害，發生意外並失去記憶的殘酷故事。該劇是蘇怡賢生子後首度復出的戲劇，在她結束長達６個月的拍攝後，透過Instagram向老公印喬鎮表達感謝，因另一半的支持，讓她能全心投入復出之作，２人還一同出席頒獎典禮曬恩愛，讓旁人直呼羨慕。

男主角吳閔碩以《未生》、《變身情人》為人所知，接演《女人》前，曾陷入一陣演技低潮期，還因此推辭２次邀約，後因導演、編劇持續聯絡下，接下「純情男」一角，與蘇詮釋愛侶。２人劇中歷經生離死別，讓他下戲回到家就呈現「發呆」狀態。該劇10日晚間9點將在東森戲劇台首播。

(中時)