台中市議會民進黨團4長交接 何文海接任總召

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民進黨團新任幹部，分別為總召何文海、副總召邱素貞、幹事長張雅旻、書記長張玉嬿（由左至右）。（陳世宗攝）

台中市議會民進黨團9日晚間舉行黨團4長交接典禮！新任總召何文海從卸任總召吳敏濟手中接下印信，完成儀式；包括市長林佳龍、市議會議長林士昌，及市府團隊等人都到場觀禮致意。

新任總召何文海表示，接任總召，代表責任的開始！他認為執政黨團存在的功能，就是為了推動市政建設，以及協助市府與議會各黨團的溝通、協調。未來黨團除善盡監督責任外，將建立市府與議會溝通平台。

何文海強調，今起將邀請市府團隊，針對重大施政內容，事先提出說明與溝通，建立共識，以利政策辯護；同時強化與在野黨聯繫互動，消彌對立與不信任，爭取支持，讓政策推動更順暢。

民進黨團新任幹部，分別為總召何文海、副總召邱素貞、幹事長張雅旻、書記長張玉嬿。何文海是現任交通地政委員會召集人，2013年前市長胡志強時代曾擔任過民進黨團總召；獲得黨內議員的熱忱擁戴與支持！

(中時)