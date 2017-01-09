翁啟惠震驚憤慨 批檢穿鑿附會、濫行起訴
士林地檢署今依貪汙治罪條例等罪起訴前中研院院長翁啟惠，翁透過律師發表親筆聲明，痛斥士檢穿鑿附會、濫行起訴，深感震驚與憤慨，強調絕無敗壞官箴，感嘆回台奉獻家鄉，不料受此屈辱，嚴重傷害學術聲譽，將在司法程序全力捍衛清白。
針對士檢認定翁啟惠同意浩鼎負責人張念慈，以1500張技術股為對價，以取得中研院醣分子研發成果；翁啟惠澄清，從未與張念慈討論所謂1500張技術股的問題，更從未同意接受浩鼎1500張技術股，士檢新聞稿內容純屬虛妄。
翁啟惠也指出，士檢指他收受張念慈行賄3000張浩鼎股票，並利用中研院院長身分協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權，更屬無稽。
翁啟惠解釋，身為浩鼎母公司創辦人，本來就有認購浩鼎股票的資格，士檢所指的3000張浩鼎股票，是本人以自有資金全額給付而取得，與中研院長職務無關，批評士檢完全忽視其針對3000張股票所提出的取得原因與資金來源等詳細證據，草率提起公訴。
翁啟惠感謝偵查期間眾多友人的關心，強調絕對沒有敗壞官箴或損及人民對公務員職務公正性之信賴，對於地檢署疏於查證、濫行起訴，「本人深感悲哀，本人回台，一心貢獻家鄉，不料受此屈辱。」
(中時)
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