涂醒哲否認張惠博任副市長案生變

嘉義市副市長張惠博自5日起到市府副市長室到班，但市府遲未送出人事派令，今天傳出副市長人事案有變數。市長涂醒哲否認任命案生變，強調只是時間上有落差 。張惠博傍晚以電話澄清操守絕無疑慮，並已向市府說明。

涂醒哲否認人事案生變，說是「時間有落差」。副市長室擠滿祝賀花籃，喜氣洋洋，張惠博神隱，但他傍晚以電話澄清「操守絕無疑慮，某媒體爆料已經彰師大校務會議紀錄調查結案，「經費毫無問題」。

張惠博表示，他純粹滿懷為家鄉服務的熱忱返嘉，但若有更適合的人選，也樂於謙讓，但不想被不明消息來源的訊息傷害，若爆料者具名，他將依法處理。

人事處長賴坤山表示，依《公務人員任免法》規定，人事案的當事人1個月內到職，人事令都算數，張案的情況特殊，人事令俟市長指示後，立刻送達，天天到府可視為「了解業務」。

(中時)