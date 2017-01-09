中華航空與荷蘭航空簽訂合作備忘錄

華航 A350今天首航阿姆斯特丹，荷蘭皇家航空特地邀請中華航空何煖軒董事長赴阿姆斯特丹，共同見證此重要時刻，同時宣布兩航擴大共用班號及強化合作關係，對雙方皆為重要里程碑。雙方8 日會晤並舉辦合作備忘錄簽署儀式，期望兩航未來能於客運、貨運、聯盟、服務等項目持續深化合作，共同爭取雙贏的最大利益。

華航自 2016 年 12 月台北-阿姆斯特丹航線 (CI073/CI074每周四班) 改為直航，自 2017 年 1 月 9 日改以新世代 A350 機型執飛，雙方進行共用班號合作，除了台北-阿姆斯特丹航線，並包括亞洲/歐洲多條航線，未來亦將進行歐洲內陸擴大共用班號合作，除於台北-阿姆斯特丹航線直航能力互補外，將可共同合作強化阿姆斯特丹為歐洲轉運樞紐。

華航航網延伸歐洲各點，現旅客可自阿姆斯特丹延伸至倫敦、曼徹斯特，更增加了巴賽隆納、馬德里及巴黎等航段；透過與荷航合作，總計歐洲 6 航點、每週 97 班共用班號航班，提供台灣旅客往返歐洲最綿密的航班網路，持續鞏固華航在台歐航線市占領先地位。

另荷航除既有共用班號: 台北到沖繩、福岡及新加坡到高雄航段外，更增加了台北到靜岡、名古屋、宮崎、高松、釜山及高雄等東北亞航線及台灣國內線，充分延展荷航亞洲航網。

(旺報)