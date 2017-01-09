文化基金會一級主管最長可任12年 嚇壞議員

財團法人北市文化基金會在去年11 月修改一級主管以上人員任期實施要點，規定一級主管以上人員每任任期3年，得續任兩次，9年任滿時若有特殊表現或有重大專案執行，經董事會同意可再續任3年，該要點讓北市議員傻眼，市議員陳彥伯說，任期比市長還長可達12年，實在太誇張，9日在政黨協商時要求市府官股董事必須修正該要點，並作成附帶決議。

北市文化基金會去年3月8日改選新任董事長，由知名作家小野出任，去年底針對該會一級主管以上人員的任期實施要點出爐，竟然讓一級主管最長可任期12年，陳彥伯指出，目前北市各官股基金會沒有聽聞有此前例，小野主導的文化基金會豈可立下不良先例。陳彥伯在政黨協商時要求市府必須令文化基金會修正該要點。

根據該會要點，一級主管以上人員包括副執行長、總監、館長、主任等12職缺，目前薪資由4等7級的70316元到5等10級最高薪資107144元，陳彥伯說，如此待遇在目前是相當優渥的薪資水準，如果再以長任期保障這些一級主管，並不公平，何況，如果任期與市長任期相符，外界沒有話說，文化基金會一級主管竟然比市長任期還長，豈不是製造市長換屆後可能的人事爭議，十分不妥。陳彥伯要求議會作成附帶決議，責成市府監督文化基金會修正該要點。

(中時)