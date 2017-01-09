內定北農總經理 賴坤成低調拜議會碼頭
內定接掌台北農產運銷公司總經理的前台東市長賴坤成，9日低調來到台北市議會拜碼頭，正當朝野議員在議會10樓為市政預算案進行政黨協商之際，賴坤成的拜會行程，讓民進黨議員童仲彥為他捏把冷汗：「預算最緊張時刻你也敢來！」賴坤成則低調對外界詢問一律回應是受到觀光傳播局簡余晏邀請「到台北吃尾牙」，但議員私下說，賴坤成10日拜訪農委會也是重頭戲。
台北農產運銷公司人事紛擾未定，工會代表因為市府決定調高第一批發市場、停車場及冷藏庫的使用費率，大動作召開記者會宣布春節前怠工3天，激起市長柯文哲怒稱「不要太過分」，爭議愈演愈烈，市府似乎束手無策。民進黨原屬意的農產公司總經理為新潮流系的蔣玉麟，但隨著新系退出農產人事爭奪戰，外傳立法院長蘇嘉全推薦屬黨內謝系、前台東縣台東市長、且曾任台東市果菜公司董事長的賴坤成接任總經理，賴坤成選擇在議會正為市政預算劍拔弩張之際低調拜碼頭，顯得胸有成竹。
台東在地人的賴坤成目前對外的名片頭銜是「中天國際法律事務所律師」，短小精幹的他，有相當政治歷練，草根性強，很能與選民打成一片，不過也因為不拘小節的作風，2011年酒後微醺情況下伸出左手食指連續摳弄友人乳頭，還口飆粗話，影片在網路上流傳，引起風波，事後賴坤成稱這算是一種「很親切」的選民服務。
賴坤成9日拖著行李箱穿梭在台北市議會，友人童仲彥仗義相挺一路引導，步入前副議長周柏雅研究室，賴坤成隨即對「開放政府」的牌匾發表議論說，他說自己當台東市長時就是靠著市民信箱的訊息更瞭解部屬作業的優缺點，周柏雅頻頻點頭。賴坤成預定10日正式拜訪農委會，對此行北上的目的則低調表示是受到簡余晏邀約，臨時想到市議會也有老朋友才來走訪。
(中時)
關鍵字：賴坤成
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