導航新生獲自信 視障生競選小市長

高市文府國小視障女童黃肅鈴因看起來像在瞪人而自卑。在參與「小一生的導航機」行動獲得自信，代表班上競選全校小市長，上台對全校師發表政見，推行這項新生服務。

為鼓勵小學生透過服務學習主動關心他人，瑪利亞社會福利基金會下午在文府國小舉行「小學生公益行動競賽」記者會，並播映公益紀錄片「小一生的導航機」，基金會傳愛大使沈春華出席期勉學童從小做公益，高市教育局長范巽綠也贈送學童「愛的魔法盒」推動生命教育。

高市教育局與瑪利亞社福基金會合辦今年全國「小學生公益行動」競賽，以班級為單位執行的公益行動，皆可報名參加，徵件至2月24日截止。

基金會邀請拍攝「一首搖滾上月球」導演黃嘉俊為文府國小執導公益行動紀錄片，分享全國各小學，並希望列入各校生命教育教材。

文府國小五年八班學生於是提出公益行動計畫「小一生的導航機」，全班決定擔任小一生的導航機，給他們如同家一樣的溫暖，也把小一新生當作自己的弟妹般帶領他們認識校園這個新家。

五年八班有名害羞的視礙女童黃肅鈴，她因眼球不能轉動，眼神看起來像是在瞪人，她因此非常害羞，也不擅交際，總躲在班上角落。

透過「小一生的導航機」公益行動服務，同學開始細心觀察周遭，不僅學會關懷包容，更懂得設身處地為別人著想，欣賞彼此優點，黃肅玲也藉活動漸漸找回自信，面對人群不再退縮，進而擔任班上自治小市長候選人，競選全校小市長，其參選政見就是全校都該推行「小一生的導航機」行動。

黃肅鈴是新住民第2代，父親因經商到越南，結識越南母親進而成婚；自小就在越南出生的她，直至小一才回台就讀，同時精通國語與越語；她出生時因心臟疾病，血液無法正常供輸，導致左眼視力受損。

「我在這一班學到了許多勇氣，我要幫助跟我一樣的人，把這些勇氣給他們」，黃肅鈴信心滿滿的說。

從自卑到自信的她原本完全不敢與人講話、對自己的家庭及身體狀態也感到自卑，藉由服務學習的成長、夥伴的信任與支持，如今卻能站上升旗台向全校師生自我介紹並暢談小市長政見。

五年八班也從付出中學習到關懷，從關懷同學到小一新生，大家獲得的收穫超乎自己想像，莫不異口同聲說「原來這是一種快樂」。

文府國小傳承多年的「愛心學長姐」活動，今年由五年八班學生深化發揚為「小一生的導航機」行動，更納入學校小市長選舉政見，黃肅鈴也希望，這項行動由高雄做起，推廣至全國小學。1060109

(中央社)