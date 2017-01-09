澎105年觀光人數創新高 逾108萬人次

澎湖縣政府旅遊處統計，105年度澎湖觀光人數為108萬2156人次，比104年97萬2968人次大幅增加，今年的旅遊市場亦被看好，將穩定成長。

澎湖縣政府旅遊處長王馨佩表示，澎湖致力於發展觀光旅遊，諸如海上花火節等觀光行行銷品牌，都獲得口碑，加上澎湖島嶼更在寂寞星球調查中名列全球10大最佳世外桃源島嶼之一，並獲選為世界最美麗海灣組職組織成員，去年的觀光人數首度突破100萬大關，來到108萬2156人次。

澎湖104年的100萬觀光人數中，空運部分達85萬6563人次，海運也有22萬5593人次。

縣府亦指出，去年的觀光旅遊人數突破100萬人次，其中也有美中不足的，在8、9月暑假的旅遊高峰，接連受颱風和豪雨和12月復興突然宣佈停航等影響，這3個月都出現比前年同期負成長的現象，累計共少了2000多人次，否則去年的觀光旅遊人數還會更多。1060109

(中央社)