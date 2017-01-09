李明賢：翁啟惠讓大家看清楚蔡政府複雜政商關係

士林地檢署9日偵結浩鼎案，起訴前中研院長翁啟惠。(資料照,張鎧乙攝)

生技股王浩鼎2016年3月驚爆內線交易案，士林地檢署今偵結，並依貪汙治罪條例起訴前中研院長翁啟惠，翁啟惠也成為史上首位遭起訴的中研院長。國民黨文傳會副主委李明賢表示謝謝翁啟惠，讓大家看清楚蔡政府複雜政商關係。

李明賢在臉書PO文指出，翁啟惠是鼎鼎大名的宇昌公司創辦人之一，更一度傳出是蔡英文的副手熱門人選，與蔡英文、陳建仁的交情匪淺，「面對老戰友被起訴，英仁是否控訴司法不公、推動司法改革？還是趕快切割老戰友，以示清白從政？」

李明賢說蔡英文在當選總統後，產業之旅拜訪生技業時，浩鼎解盲結果失利，當時蔡英文還要愁容滿面的浩鼎董事長張念慈「再加油」。結果後來卻被踢爆蔡英文親二哥蔡瀛陽主導的「富鈦投資」為浩鼎前五大股東。李明賢表示現在聽來當時那句「再加油」似乎帶點絃外之音。

另外，蔡英文曾承諾一年內將出清浩鼎股票，李明賢質疑不知道蔡英文家族出清浩鼎股票了嗎？該不會又要當成建國基金了？「所謂凡走過必留痕跡，英仁與翁啟惠的關係，豈是能夠一刀兩斷？這真是剪不斷、理還亂！」

李明賢文末反諷，謝謝翁啟惠讓大家看清楚蔡政府的複雜政商關係；會不會起訴一個翁啟惠，還有更多「翁啟惠」？英全政商網絡出現第一個破口，兩人要不要說分明？還是繼續沉默？

(中時電子報)