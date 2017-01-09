不再「老背少」 中市坪林國小將拆除重建

我要評比

立委何欣純（左二）與教育部次長林騰蛟（左一）及市府官員今天前往坪林國小視察老舊校舍。（張妍溱攝）

坪林國小東大樓一樓教室牆壁出現龜裂，有待更新。（張妍溱攝）

坪林國小東大樓校舍建築呈現「老背少」結構安全堪慮，將拆除重建。（張妍溱攝）

教育部實施「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善3年計畫」，教育部常務次長林騰蛟今天下午由立法委員何欣純陪同，實地勘查台中市太平區坪林國小東大樓，因建築呈現「老背少」且鑑定結果耐震能力不足，安全堪慮，決定拆除重建，其餘太平中華國小、大里崇光國小和光正、光榮國中也將進行校舍補強。

教育部常務次長林騰蛟指出，各校規劃設計案本月中就可進行核定，台中市第一批有40多所學校校舍列為須拆除重建及補強，坪林國小東大樓屬危險建築，教育部核撥補助經費4800萬元，市府挹注3800萬元，將進行拆除重建工程。

林騰蛟說，預計2017年至2019年間陸續完成台中市國民中小學校老舊校舍拆除重建及補強工程，補強後之校舍耐震係數（CDR值）皆大於1．0，確保地震來時，不致倒塌或嚴重受損，有效提升校園安全。

立委何欣純表示，台中縣市合併後，原縣區的學校教育資源相對缺乏，尤其老舊校舍需要更多的建設經費挹注改善，像是校舍耐震能力、結構補強等；這個會期立法院教育委員會通過，教育部2017到2019年編列180億元預算，邀教育部官員下鄉會勘以了解校園實際情形。

坪林國小家長會會長陳新陌說，東大樓使用逾50年，921地震後耐震係數嚴重不足，如今老舊建物能拆除重建，家長們都相當開心，讓孩子有更好、更安全的成長與學習環境。

(中時)