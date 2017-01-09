停車繳費機故障 男竟拿竹筷偷停車錢
台中市北區1處私人停車場被民眾拍下1名黑衣男子，拿著竹筷在停車場的自動繳費機旁挖取，期間掉出零錢紙鈔，警方獲報到現場發現，停車場的繳費機故障，現場卻有個「服務信箱」，民眾離場將錢和票卡丟進信箱再通知停車場人員，遠端遙控開柵欄；警方循線逮捕40歲林嫌，訊後依竊盜罪函送法辦。
民眾將影片PO網，影片中黑衣男站在停車場繳費機旁「服務信箱」，當時碰巧停車場的繳費機故障，很多民眾將停車費放進信箱裡，黑衣男子等待四下無人，伺機犯案，彎著腰雙眼緊盯孔洞，兩隻手拿著工具一直不停的朝洞口挖錢，整個偷錢的過程，全被目擊者拍下來。
警方表示，無業的林嫌當天騎著自行車在市區閒晃，見停車場收費機故障卻無人管理，故上前使用竹筷子挖破服務箱，竊取裡頭現金約400元（含紙鈔及硬幣），林嫌供稱，現金得手後，在返家途中因為肚子很餓，故採買食物花用完畢，全案將林嫌依竊盜罪函送法辦。
(中時)
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