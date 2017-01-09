正皓玄處女作「好害怕」 南下屏東動員200輛賽車助陣
歌手正皓玄曾是職業籃球運動員，他參與首部微電影《單行道》也與運動有關。該片９日開鏡，他在片中飾演迷途知返的賽車手，和賽車國手王昱勝（草哥）有師徒情。首次挑戰演戲，正皓玄說之前拍MV沒對白，這次演練覺得很困難，對賽車坦言很困難，更當場試車，不料動作稍顯拙劣，讓他直呼「剛剛真的好害怕。」
私下熱愛運動的正皓玄表示，「拍攝這部短片，就是希望能為台灣賽車運動盡份心力。」草哥也說希望能替台灣賽車正名，讓大家知道不是只有壞孩子才會走向賽車之路。該片將南下屏東拍攝，集結200多台的拉力賽車呈現壯觀場面。正皓玄說「感謝導演能大膽找我演，讓我有機會幻想像湯姆克魯斯一樣帥帥的賽車。」
(中時)
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