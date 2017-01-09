涉鼎興案 華泰副理20萬元交保
台北地檢署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37億元案，去年底先後起訴負責人何宗英、帳房江美玉，並各具體求刑20年、25年。檢調仍持續針對放款銀行是否涉嫌放水展開調查，今日約談華泰銀行副理盧政忠，訊後依涉違反《銀行法》，命以20萬元交保
盧政忠原為華泰銀行營業部協理，今日以被告身分接受檢察官偵訊；檢察官今另傳喚2名證人，但不願透露偵查內容。
鼎興負責人何宗英涉嫌勾結12名牙醫師，以牙醫師提供的支票或不實合約，向新光商業銀行等14家銀行、租賃業者詐貸322次，得款37億7488萬元。
檢調先前已傳訊華南銀代理總經理賴明佑、永豐銀總經理張晉源、工銀董事長駱錦明等人，賴、張各以500萬、300萬元交保，駱則請回。
檢察官去年底先就詐貸部分起訴何宗英與江美玉，刻持續清查放款銀行，是否涉及護航放水等不法。
(中時)
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