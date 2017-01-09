偏鄉在地化醫療　里長辦公室成免費診療室

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平溪薯榔里邀請長庚醫院進駐里辦公室、活動中心，定期免費替民眾看診。（新北市政府民政局提供）

門老梅里邀請中醫師駐點替民眾免費診，免去偏鄉民眾醫療負擔。（新北市政府民政局提供）

偏鄉老年人口比例高，缺乏醫療資源，長者看病往往須遠赴外地，平溪薯榔里和石門富基里、老梅里，推在地化醫療，長期邀請醫院或醫師進駐，里辦、活動中心做為診療室，掛號、醫藥費免繳就可看病，免去偏鄉民眾就醫負擔，儼然成為偏鄉醫療新型態。

平溪薯榔里長潘隆裕表示，平溪、貢寮老年人口比超過20％，但醫療資源集中在市區，造成民眾就醫不便，加上外出工作人口眾多，許多獨居長者白天缺乏專人照顧，因此邀請基隆長庚醫院陳亮憲醫師駐點，將里辦公室作為診療所，讓里民看病更方便。

駐點醫療服務內容包括駐診醫療、居家醫訪、在宅送藥、民眾衛教、獨居老人訪視及醫院轉診和檢查等，醫藥費由健保署、新北市衛生局，以及長庚醫院社福基金補助，讓里民免繳掛號費及醫藥費就能看病。

家住平溪74歲的潘李寶信阿嬤說，因骨頭酸痛問題，定期會來里辦公室領藥，「省去到長庚醫院的交通時間，很方便！」

除了西醫外，老梅里長許寶祿也引進中醫義診，周末定期在老梅活動中心進行中醫看診及推拿；預防勝於治療，石門區富基里長林茂森、老梅里長許寶祿親自規劃健身課程、太極拳班，及銀髮族健行活動，讓長者多運動保持健康。

(中時)