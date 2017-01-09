偏鄉在地化醫療 里長辦公室成免費診療室
偏鄉老年人口比例高，缺乏醫療資源，長者看病往往須遠赴外地，平溪薯榔里和石門富基里、老梅里，推在地化醫療，長期邀請醫院或醫師進駐，里辦、活動中心做為診療室，掛號、醫藥費免繳就可看病，免去偏鄉民眾就醫負擔，儼然成為偏鄉醫療新型態。
平溪薯榔里長潘隆裕表示，平溪、貢寮老年人口比超過20％，但醫療資源集中在市區，造成民眾就醫不便，加上外出工作人口眾多，許多獨居長者白天缺乏專人照顧，因此邀請基隆長庚醫院陳亮憲醫師駐點，將里辦公室作為診療所，讓里民看病更方便。
駐點醫療服務內容包括駐診醫療、居家醫訪、在宅送藥、民眾衛教、獨居老人訪視及醫院轉診和檢查等，醫藥費由健保署、新北市衛生局，以及長庚醫院社福基金補助，讓里民免繳掛號費及醫藥費就能看病。
家住平溪74歲的潘李寶信阿嬤說，因骨頭酸痛問題，定期會來里辦公室領藥，「省去到長庚醫院的交通時間，很方便！」
除了西醫外，老梅里長許寶祿也引進中醫義診，周末定期在老梅活動中心進行中醫看診及推拿；預防勝於治療，石門區富基里長林茂森、老梅里長許寶祿親自規劃健身課程、太極拳班，及銀髮族健行活動，讓長者多運動保持健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。