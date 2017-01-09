宏碁攜手KKBOX VR直播演唱會

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亞洲年度音樂盛會「第12屆KKBOX風雲榜」將於21日登場，電腦大廠宏碁與KKBOX攜手合作，今年首度引進360度虛擬實境（VR）直播技術，以高科技創造真實互動驚喜體驗。

宏碁表示，宏碁電競Predator為VR體驗全球唯一指定電競品牌，將於1月21日當天下午3時開始，在台北小巨蛋場外宏碁電競Predator VR體驗區，邀民眾蒞臨現場感受VR的有趣體驗，並將演唱會現場內容，直接後製特效，Live提供給場外民眾體驗，享受VR帶來的互動樂趣及感官刺激。

宏碁強調，有別以往的「KKBOX風雲榜」，第12屆風雲榜以360度VR網路直播為訴求，結合宏碁Predator桌機及螢幕、宏碁Predator筆電，融合了演唱會元素、互動特效及先進VR科技的神奇表演，讓VR體驗流暢、更具精彩可看性。1060109

(中央社)