菲陸關係改善 菲防長考慮探視南海駐軍
在菲律賓與中國大陸關係改善之際，菲律賓國防部長羅倫沙納（DelfinLorenzana）可能將到南海菲佔島嶼，慰勞駐守的菲律賓士兵。
菲律賓三軍參謀總長安約（Eduardo Ano）今天在三軍總部說，「國防部長今年的計劃之一，是抽出時間到西菲律賓海探視我們的士兵。」
「西菲律賓海」是菲律賓政府對於南海菲國聲索區域的稱呼。馬尼拉索討從領海基線算起、向南海延伸出去200海里範圍的專屬經濟海域。
安約說，國防部與軍方將繼續存在於西菲律賓海，維護領土完整。
他補充，羅倫沙納的去訪並非「侵略性行為」，而是指揮活動的一部份，因此應不至於提升區域緊張。
被問及何時登島？會登哪座島？安約回應，這些目前都還處於初步構想階段。
菲律賓政府在南海占領9座島礁，面積最大是中業島，菲稱「希望島」（Pag-asa），並在島上有駐軍。此外，菲律賓也在擱淺於仁愛礁旁的1艘廢艦上，駐有一小批士兵。
另方面，菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）說，馬尼拉與北京的關係已經改善，羅倫沙納的西菲律賓海訪問「應會成行，但在規劃時也會把中國的可能反應列入考量。」
菲律賓國防部或軍方高層最後一次踏足南海島礁，是於2015年5月。1060109
(中央社)
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