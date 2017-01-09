寒士每年最期待的一餐 募款不足才5成

52歲阿美中年做生意失敗，投資人捲款潛逃，她自此流落街頭，農曆年將至，最期待吃一頓寒士尾牙。不過，尾牙募款現在只有5成，還需要大眾送暖。

藝人苗可麗今天到雁鴨公園為「寒士吃飽30」愛心尾牙發放第一張邀請單給寒士阿美。阿美也在現場煮薑茶，分送給領邀請單的寒士，給大家溫暖。

阿美41歲時做生意失敗，投資人還捲款潛逃，她自此流落街頭，平常就睡在艋舺公園，至今超過10年。阿美平常認真工作，人安基金會轉介很多打零工的機會，她都努力完成。不過，她始終不習慣夜宿公園的生活，每晚都睡不好，連帶影響工作表現。

獨自扶養女兒的苗可麗說，以前講到女兒就會想落淚，因為讓她變成一個沒有爸爸的孩子，但後來自己學會反省、珍惜、感恩、知足，下定決心讓自己當一個快樂的媽媽，才會有快樂的孩子。

苗可麗說，希望寒士們在面對困難時，不要輕言放棄，一定會有很多的愛跟幫助，要有信心，人生不如意都是小事，只要活著就有希望，可以重新再起。

根據人安基金會統計，2016年40歲以下的服務個案增加1成，求助的原因多是失業。基金會會詢問是否需要吃飯、有沒有住的地方，最常的是幫忙寒士轉介工作，如舉牌、發傳單、派報、賣黑糖糕等臨時工。

人安基金會表示，台灣面臨景氣寒冬，失業率高升；2016年末起，寒士詢問尾牙電話暴增，捐輸情況卻不如以往，目前募到的經費只有5成，但為不讓寒士尾牙落空，仍咬牙苦撐辦理。

人安基金會與創世、華山基金會策略聯盟，舉辦「第27屆寒士吃飽30」愛心尾牙，今年在1月22日全台16處同步辦理，在過年前夕陪伴寒士朋友團圓，讓寒士感受傳統辦桌圍爐的溫暖，盼大眾認桌、認紅包，以行動支持。1060109

(中央社)