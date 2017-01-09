涂醒哲升格當外公，樂抱外孫女

涂醒哲市長伉儷樂抱外孫女。（市府提供）

嘉義市長涂醒哲2017年升格當阿公，好樂！涂醒哲的女兒涂巧吟懷孕第1胎，3日自然產下寶貝女兒，涂醒哲與夫人鄭玉娟第1時間接獲喜訊，欣喜他們母女均安。

涂醒哲去年31日晚上與市民一起在嘉義市跨年，夫人鄭玉娟到台北照顧已進入預產期待產的涂巧吟，這是她的頭胎，且採自然生產，小嬰兒約有3200公克，生產辛苦，3日順利生產後，市長就收到太太傳LINE捎來喜訊，下午涂醒哲即北上歡喜抱孫。

涂醒哲說，因為女兒是第一胎且baby有3200多公克，生起來很辛苦，本來考慮剖腹產，最後還是堅持自然生產，自然產對媽媽寶寶都好，只是辛苦女兒了，小外孫女很可愛，很開心她來報到。

(中時)