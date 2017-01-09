試圖偷鐵窗變賣遭逮 男辯：以為是廢棄房屋
桃園市龍潭區45歲高姓男子9日早上因缺錢花用，試圖偷鐵窗變賣，不料遭屋主發現，不動聲色報警處理。高男見警方抵達，還稱以為是廢棄房屋沒人要，才會想要變賣金錢。警方訊後，則依竊盜罪嫌送辦。
龍潭警分局中興派出所副所長曹培翔、警員邱春松及朱志遠今天早上巡邏時，接獲民眾報案，指發現有人拆除家中鐵窗，因擔心獨自抓賊會發生危險，因此趕快報警。
警方到場後，鐵窗已經被拆下，高男只好坦承犯案。且警方調閱監視器，發現高男近日多次前往勘查地形。高男則說，因該住宅相當老舊，以為是廢棄屋，又因工作不穩定，才會想要拿取鐵窗變賣。
(中時)
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