基隆金飾店驚傳搶案 嫌犯得手後逃逸

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年關將近慎防搶！今日16時51分許在基隆市中山區中華路上一家銀樓發生搶案，1名20歲歹徒謊稱要購金飾為由，趁老闆拿出項鍊後，徒手搶奪金項鍊3條、墜子1條，總價值約8萬元，得手後便騎乘重機車往市區逃逸，目前正攔查追捕中。

(中時)