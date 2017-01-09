2017博鰲論壇年會 聚焦反全球化
博鰲亞洲論壇秘書長周文重今宣布，「2017博鰲亞洲論壇年會」預定3月23至26日在海南省博鰲鎮舉行，年會聚焦全球化遭受挫折的背景下，探討全球化的未來。至於論壇基礎會員、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長是否會率團出席，引起外界高度關注。
2017博鰲亞洲論壇新聞發布會於北京舉行，年會主題為「直面全球化和自由貿易的未來」，開幕式3月25日登場。按議程安排，博鰲論壇年會的「兩岸企業家圓桌」將在3月26日上午舉行。
年會嘉賓邀請方面，周文重說，年會計畫邀請6至7名領導人，包括東道國，也就是大陸國家領導人，和80多名國際組織負責人和負責經濟事務的部長，為政界領袖和企業家近距離交流創造機會。
談及近年全球化發展趨勢，周文重指出，全球化是歷史趨勢，不以人的意志為轉移。當前部分人士對全球化有些非議甚至是質疑，直接原因可能是全球化的紅利分配不公所致。
周文重說，博鰲論壇近年較多討論亞洲新未來，也有理事認為應討論亞洲面臨的挑戰。特別是美歐地區當前「發生的一些新情況」都會波及到亞洲，亞洲在反全球化思潮興起下如何應對，值得大家一同探討。
議程資料指出，2017博鰲亞洲論壇年會擬分為全球化、增長、改革、新經濟，共四大領域，初步設置42場分論壇、12場閉門對話。
(旺報)
關鍵字：博鰲論壇
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