褲裝不輸禮服 好萊塢女星帥氣走紅毯
美國女星伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）今天身著俐落西裝，走上金球獎頒獎典禮紅毯，令全場驚豔，她提醒年輕女孩們，裙裝並非必需品。
娛樂新聞E! News網站與法新社報導，今天有幾位好萊塢頂級巨星的服裝，不約而同地讓大家發現，紅毯禮服除了裙裝，還有其他選擇。
以HBO科幻影集「西方極樂園」（Westworld）入圍電視戲劇類影集最佳女主角的伊雯瑞秋伍德，穿著出自知名時裝設計師Altuzarra之手的男士禮服，艷驚四座。她在紅毯上說，她希望年輕女孩們能了解到，裙裝並非「必需品」。
奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）則穿著優雅的Laura Basci套裝現身。她以「關鍵少數」（Hidden Figures）一片角逐最佳女配角獎項，該片描述3名非裔女數學家，在美國國家航空暨太空總署（NASA）初期太空任務中的貢獻。
史班森大笑談論她自己的學業：「我實際上曾經非常擅長數學，但當開始學微積分，我就不行了。」
以「罪惡的美國」（American Crime）入圍的費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman），則是一身Georges Chakra無袖連身褲裝，以金銀色馬甲搭配白色長褲，她說自己這身裝扮是為向民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）致敬。（譯者：中央社廖禹揚）1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。