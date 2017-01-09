褲裝不輸禮服 好萊塢女星帥氣走紅毯

美國女星伊雯瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）今天身著俐落西裝，走上金球獎頒獎典禮紅毯，令全場驚豔，她提醒年輕女孩們，裙裝並非必需品。

娛樂新聞E! News網站與法新社報導，今天有幾位好萊塢頂級巨星的服裝，不約而同地讓大家發現，紅毯禮服除了裙裝，還有其他選擇。

以HBO科幻影集「西方極樂園」（Westworld）入圍電視戲劇類影集最佳女主角的伊雯瑞秋伍德，穿著出自知名時裝設計師Altuzarra之手的男士禮服，艷驚四座。她在紅毯上說，她希望年輕女孩們能了解到，裙裝並非「必需品」。

奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）則穿著優雅的Laura Basci套裝現身。她以「關鍵少數」（Hidden Figures）一片角逐最佳女配角獎項，該片描述3名非裔女數學家，在美國國家航空暨太空總署（NASA）初期太空任務中的貢獻。

史班森大笑談論她自己的學業：「我實際上曾經非常擅長數學，但當開始學微積分，我就不行了。」

以「罪惡的美國」（American Crime）入圍的費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman），則是一身Georges Chakra無袖連身褲裝，以金銀色馬甲搭配白色長褲，她說自己這身裝扮是為向民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）致敬。（譯者：中央社廖禹揚）1060109

(中央社)