歐股開低 英股市指數仍上揚創新高

我要評比

歐洲股市今天開盤大都走低，不過獲基礎資源類股上揚之助，使英國金融時報百種股價指數（FTSE-100）創下新高點。

英國金融時報百種股價指數上揚0.3%，來到7239.26點，朝連續第10個交易日上漲的方向發展。

Accendo Markets研究部門主管范杜肯（Mike van Dulken）說：「一週來獲利有助激勵股市，我認為大宗商品價格支撐得相當好，這對礦業很好，金融股也獲支持。」1060109

(中央社)