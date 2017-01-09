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66快速道路3平面路口砍掉重練 近7億全民埋單

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66快速道路3平面路口砍掉重練 近7億全民埋單
66號快速道路跨越桃81、桃79、台31線等三路口立體化改善工程9日通車，將能改善沿線行車安全與車流速度。（楊明峰攝）
66快速道路3平面路口砍掉重練 近7億全民埋單
66號快速道路跨越桃81、桃79、台31線等三路口立體化改善工程9日通車，地方耆老獲邀在道路上邁步向前行。（楊明峰攝）
66快速道路3平面路口砍掉重練 近7億全民埋單
66號快速道路跨越桃81、桃79、台31線等三路口立體化改善工程9日通車，結束施工交通黑暗期。（楊明峰攝）

台66號快速道路原採全線高架化設計，卻因楊梅部分居民擔心地方發展受阻而反對，該道路變更設計完工14年來，在楊梅平面交叉路口屢傳重大車禍，交通部公路總局因此「砍掉重練」，將橫跨桃81、桃79、台31線等1.8公里路段施工立體高架化，耗時2年、耗費6.91億元，9日完工通車。

連結大溪與觀音的66號快速道路，全長27.2公里，國道1號以東全高架化為主，以西則採路堤方式修築，除台61線、縣道114線及115線採立體交叉外，其餘含台31線共9處路口採平面交叉，完成後重大車禍不斷，不少人因此喪命，其中桃81、桃79、桃102線、台31線肇事件數最多。

公路總局2014年完成66快速道路與桃102線路段高架立體化後，又多花6.91億元元經費、2年時間，完成桃81、桃79、台31線等路段，9日舉行通車典禮，下午6時開放車輛通行。

(中時)

關鍵字：66號快速道路高架平面交叉通車
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