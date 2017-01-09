2017台灣燈會主燈安座 鳳凰來儀榮雲林

2017台灣燈會將於2月11日至19日登場，主燈「鳳凰來儀」今天下午2時在虎尾主燈區進行安座儀式，交通部觀光局長周永暉、雲林縣長李進勇、祕書長黃玉霜、中華電信董事長鄭優、虎尾鎮長林文彬、北港鎮長張勝智、埴鈁藝術總監彭力真等人到場，共同祈求施工順利、燈會活動圓滿成功。

安座儀式由大型吊車吊掛主燈鋼樑底盤，象徵主燈正式安座，交通部觀光局並請來宗教民俗學者吳彰裕教授進行結界造境以及祈福儀式，保佑整體施工順利，讓燈會舉行平安、圓滿。

交通部觀光局表示，2017台灣燈會主燈「鳳凰來儀」高23公尺，於2月11日元宵節當日晚間7時將以鳳凰昂首飛揚之姿現身，象徵帶領臺灣飛向新紀元；正式開燈後，每小時整點及30分各推出1場主燈秀，活動將延續至2月19日晚上10點結束。

主燈設計首創以1萬9千多組的燈光迴路系統，將主燈內部裝置全彩LED燈，並融入環保特色的蔗糖結晶粒做為材料，讓民眾從任何角度皆可欣賞到千變萬化的光彩變化，鳳凰雙眼更以200顆以上大型水晶鑲嵌，打造出獨一無二的2017台灣燈會主燈。

李進勇表示，迎接2017台灣燈會的到來，縣府在虎尾及北港2燈區打造總面積50公頃、內含20個主題的特色燈區，例如全國首創囊括東南亞5國風情的「新住民燈區」、營造人與大地共生共榮的「環境劇場」、展現雲林燈會原鄉風華的「百米藝閣」、融入8米可移動式素還真及羅喉巨偶的「偶戲春秋」；在花燈原鄉-北港，更也規劃有觀光大橋、水道頭、高灘地等燈區，將重現傳統花燈藝師的精湛之作，絕對精采可期，請大家不要錯過。

雲林縣政府表示，2月11日至19日為期9天的燈會展期預計吸引1000萬人次的人潮、將締造80億元的觀光價值，歡迎大家「白天遊雲林、晚上逛燈會」造訪縣府特別規劃的「十大精選遊程」，並把由專家與網友票選出的150件燈會紀念品、文創品與伴手禮帶回家，讓雲林賞燈之行「有看、有吃、又有拿」！

燈會虎尾主燈區鄰近高鐵雲林站，雲林縣政府也規劃多種不同類型的賞燈專車，歡迎遊客多多利用高鐵、臺鐵及公共運輸，新春賞燈享吉慶。

(旺報)