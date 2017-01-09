伊甸、無奈熊推年節禮盒 笨雞雞報到
伊甸基金會與「無奈熊」團隊合作，推出2017年年節禮盒，上頭除有「無奈熊」的萌樣，背後還有新角色「笨雞雞」，以大紅色為底襯托，相當喜氣，無奈熊團隊成員MARS說，希望用無奈熊的座右銘：「自己的幸福，是靠自己來創造的」，勉勵大家一起加油，也幫助社會需要被幫助的人。
笨雞雞是去年被創作出來的新角色，在官網上被形容是「地表最萌呆的小雞雞」，身高只有8.9公分，相當迷你，興趣是喜歡發呆、咬襪子，一臉萌呆樣最討喜。恰好今年農曆新年為雞年，讓笨雞雞躍升為2017年的最佳代言人。
伊甸這次與無奈熊推出的年節禮盒，紅色為底應景大方外，更有無奈熊系列可愛圖案，裡頭有牛軋糖、蛋捲、肉乾，適合年節送禮、自用；消費者購買禮盒系列，就送羊毛球手機吊飾。
伊甸基金會指出，受到一例一休政策衝擊，運費、原物料成本都略有提高，加上今年買氣僅有往年的5成，呼籲民眾多加購買禮盒，幫助庇護工廠裡的孩子。
MARS也說，創作無奈熊這個角色，希望可以幫助到需要幫助、受到關懷的人，這次有機會跟伊甸合作，希望藉由無奈熊帶給大家正面力量。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。