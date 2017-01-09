伊甸、無奈熊推年節禮盒 笨雞雞報到

禮盒背後是笨雞雞。（楊明峰攝）

伊甸基金會與「無奈熊」團隊合作，推出年節禮盒商品。（楊明峰攝）

伊甸基金會與「無奈熊」團隊合作，推出2017年年節禮盒，上頭除有「無奈熊」的萌樣，背後還有新角色「笨雞雞」，以大紅色為底襯托，相當喜氣，無奈熊團隊成員MARS說，希望用無奈熊的座右銘：「自己的幸福，是靠自己來創造的」，勉勵大家一起加油，也幫助社會需要被幫助的人。

笨雞雞是去年被創作出來的新角色，在官網上被形容是「地表最萌呆的小雞雞」，身高只有8.9公分，相當迷你，興趣是喜歡發呆、咬襪子，一臉萌呆樣最討喜。恰好今年農曆新年為雞年，讓笨雞雞躍升為2017年的最佳代言人。

伊甸這次與無奈熊推出的年節禮盒，紅色為底應景大方外，更有無奈熊系列可愛圖案，裡頭有牛軋糖、蛋捲、肉乾，適合年節送禮、自用；消費者購買禮盒系列，就送羊毛球手機吊飾。

伊甸基金會指出，受到一例一休政策衝擊，運費、原物料成本都略有提高，加上今年買氣僅有往年的5成，呼籲民眾多加購買禮盒，幫助庇護工廠裡的孩子。

MARS也說，創作無奈熊這個角色，希望可以幫助到需要幫助、受到關懷的人，這次有機會跟伊甸合作，希望藉由無奈熊帶給大家正面力量。

(中時)