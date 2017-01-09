小明明22日公祭 施易男食不下嚥無法入睡
施易男母親、歌仔戲天王小明明（本名巫明霞）7日在家中浴室跌倒，重創後腦勺，送醫不治，享壽75歲。當時施易男人在馬來西亞，見不到母親最後一面，成為最大遺憾，沉澱2天後，施易男下午在臉書訴喪母痛，吃不下也睡不著，他仍會堅強面對，陪媽媽走完最後一段路。
面對母親驟逝，施易男透露「雖然食不下嚥，還是會逼自己吃，雖然無法入睡，我還是會逼自己睡」，來讓自己有體力處理小明明後事，陪媽媽走完最後一段路，表示「我也會很堅強去面對這已經發生的事實」，堅強不要讓小明明擔心「讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開」。
施易男也宣布，22(日）上午11點將於台北第二殯儀館，為母親舉行公祭儀式，懇辭奠儀，「真的謝謝，真的真的謝謝大家！」
(中時電子報)
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