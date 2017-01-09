潤娥13日來台放送粉絲福利 黃牛票炒到2萬
韓國女子夯團「少女時代」人氣女星潤娥1月13日將旋風訪台，為「THE K2 FAN MEERING YOONA潤娥」見面會停留24小時，她開心可以再和台粉見面，笑稱：「倒數計時開始，我在會場等著大家！」
女神魅力驚人，目前網路上意外已出現大量黃牛票，本來要價3600元的門票，瞬間被炒到2萬元，主辦單位今特別強調，未來幾天還有一些保留票可以搶購，請大家務必抵制黃牛行為。
潤娥趁著拍完《THE K2》，專程來台會粉絲，頂著人氣團員的魅力，即便在台停留時間短暫，依舊賣力為此場粉絲見面會打造盛況，更會以特別方式「禮遇」台粉，讓大家耳目一新。
潤娥具有中文10級的能力，屆時全長兩小時的活動中，她幾乎會以絕大多數的中文和粉絲溝通，用在地的語言更拉近和台粉的距離，「我用我的誠意說中文，也就是希望可以和大家的距離更近，用共通的語言來讓這場活動更溫馨」。
潤娥除了秀中文，也將演唱一首中文歌曲，其中幾首粉絲耳熟能詳的歌曲，也會在粉絲會中高歌，至於選唱哪幾首歌？潤娥賣關子說：「你們來到現場就知道了，我如果先說，那就失去神祕感囉。」
唱歌之外，潤娥更為台粉謀福利，除了100張簽名海報外，也會加碼贈送200份限量精緻小物，更會從粉絲入場票中抽出2到3位幸運粉絲上台，和女神玩親密互動遊戲，更喊出想要幫粉絲圓夢，讓購票粉絲達到滿滿歡樂的大平台。
此外，台粉應援團為了招待女神，特地準備小籠包、珍珠奶茶招待潤娥，希望她吃在嘴裡、甜在心裡。台灣企業主動掏腰包聯合贊助，寶紘國際與台灣知名人氣膠囊旅館推出破天荒買票送住宿超值優惠，詳情可至「The K2 Fanmeeting with Yoona」官方粉絲專頁查詢，見面會將於1月13日（周五）晚上七點於台大體育館舉行。
(中時)
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