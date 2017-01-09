駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展 令人食指大動
「呷飽未」是台灣社會問候語，簡短一句卻蘊含無限深意，駁二藝術特區以辦桌飲食文化為主題，推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，創作各式特色佳餚，讓觀眾大飽眼福，用眼睛吃一頓豐富盛宴。
台灣俗諺「呷飯皇帝大」意指吃飯吃飽是天經地義的大事，比皇帝還大，因而「呷飽未」 不僅是一句問候語，更有有著溫飽的基本人權等多重意義。
文化局駁二營運中心主任王慧琳表示，「呷飽未」是民間慣用的親切問候，每逢重要節慶或人生大事也必有團聚飯局，飲食已成為人們傳遞情感的重要媒介，而辦桌正是我們飲食文化與情感連結的集大成。
值此除舊布新時節，當代館以辦桌文化作為主軸，從古早傳統到創新概念，用袖珍模型製作方式，把辦桌、傳統美食到居家廚房飲食等吃的文化，完整呈現。
特展邀請10位創作者運用插畫創作、視覺設計、立體書、袖珍藝術、樂高創作及互動作品等，以辦桌為主題共同上菜。
棺材板、滷肉飯、牛肉麵、大腸包小腸及珍珠奶茶，台灣五大小吃的解剖實驗拆解，從古早雜糧行到路邊騎樓的肉粽攤甚至是動畫料理鼠王的廚房場景，一幕幕濃縮到小盒中的袖珍模型。栩栩如生，令人看得垂涎三尺。
民眾再熟悉不過的辦桌場景，紅藍白條紋帳篷、大圓桌與鐵椅、辦桌師傅們的忙進忙出、熱絡辦桌氣氛的脫衣女郎、裝著飲料的橘色大冰桶，一條由紅色大圓桌排滿組成的街道都鮮活呈現。
這場飲食盛宴即日起至2月28日，在駁二大勇區C5倉庫展出，保證看完後，食指大動。
(中時)
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