駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展 令人食指大動

「呷飽未」特展在駁二登場。(李義攝)

袖珍模型把各式飲食忠實呈現,令人看得食指大動。(李義攝)

從視窗窺視「呷飽未」特展裡的袖珍模型。(李義攝)

「呷飽未」特展裡,還有與觀眾互動的模型。(李義攝)

「呷飽未」是台灣社會問候語,簡短一句卻蘊含無限深意,駁二藝術特區以辦桌飲食文化為主題,推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展,創作各式特色佳餚,讓觀眾大飽眼福,用眼睛吃一頓豐富盛宴。

台灣俗諺「呷飯皇帝大」意指吃飯吃飽是天經地義的大事,比皇帝還大,因而「呷飽未」 不僅是一句問候語,更有有著溫飽的基本人權等多重意義。

文化局駁二營運中心主任王慧琳表示,「呷飽未」是民間慣用的親切問候,每逢重要節慶或人生大事也必有團聚飯局,飲食已成為人們傳遞情感的重要媒介,而辦桌正是我們飲食文化與情感連結的集大成。

值此除舊布新時節,當代館以辦桌文化作為主軸,從古早傳統到創新概念,用袖珍模型製作方式,把辦桌、傳統美食到居家廚房飲食等吃的文化,完整呈現。

特展邀請10位創作者運用插畫創作、視覺設計、立體書、袖珍藝術、樂高創作及互動作品等,以辦桌為主題共同上菜。

棺材板、滷肉飯、牛肉麵、大腸包小腸及珍珠奶茶,台灣五大小吃的解剖實驗拆解,從古早雜糧行到路邊騎樓的肉粽攤甚至是動畫料理鼠王的廚房場景,一幕幕濃縮到小盒中的袖珍模型。栩栩如生,令人看得垂涎三尺。

民眾再熟悉不過的辦桌場景,紅藍白條紋帳篷、大圓桌與鐵椅、辦桌師傅們的忙進忙出、熱絡辦桌氣氛的脫衣女郎、裝著飲料的橘色大冰桶,一條由紅色大圓桌排滿組成的街道都鮮活呈現。

這場飲食盛宴即日起至2月28日,在駁二大勇區C5倉庫展出,保證看完後,食指大動。

