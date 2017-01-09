中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展 令人食指大動

中時
點閱178
我要評比
6/10
高雄駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，令人食指大動
「呷飽未」特展在駁二登場。（李義攝）
高雄駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，令人食指大動
袖珍模型把各式飲食忠實呈現，令人看得食指大動。（李義攝）
高雄駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，令人食指大動
從視窗窺視「呷飽未」特展裡的袖珍模型。（李義攝）
高雄駁二「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，令人食指大動
「呷飽未」特展裡，還有與觀眾互動的模型。（李義攝）

「呷飽未」是台灣社會問候語，簡短一句卻蘊含無限深意，駁二藝術特區以辦桌飲食文化為主題，推出「呷飽未 How Do You Do」辦桌主題展，創作各式特色佳餚，讓觀眾大飽眼福，用眼睛吃一頓豐富盛宴。

台灣俗諺「呷飯皇帝大」意指吃飯吃飽是天經地義的大事，比皇帝還大，因而「呷飽未」 不僅是一句問候語，更有有著溫飽的基本人權等多重意義。

文化局駁二營運中心主任王慧琳表示，「呷飽未」是民間慣用的親切問候，每逢重要節慶或人生大事也必有團聚飯局，飲食已成為人們傳遞情感的重要媒介，而辦桌正是我們飲食文化與情感連結的集大成。

值此除舊布新時節，當代館以辦桌文化作為主軸，從古早傳統到創新概念，用袖珍模型製作方式，把辦桌、傳統美食到居家廚房飲食等吃的文化，完整呈現。

特展邀請10位創作者運用插畫創作、視覺設計、立體書、袖珍藝術、樂高創作及互動作品等，以辦桌為主題共同上菜。

棺材板、滷肉飯、牛肉麵、大腸包小腸及珍珠奶茶，台灣五大小吃的解剖實驗拆解，從古早雜糧行到路邊騎樓的肉粽攤甚至是動畫料理鼠王的廚房場景，一幕幕濃縮到小盒中的袖珍模型。栩栩如生，令人看得垂涎三尺。

民眾再熟悉不過的辦桌場景，紅藍白條紋帳篷、大圓桌與鐵椅、辦桌師傅們的忙進忙出、熱絡辦桌氣氛的脫衣女郎、裝著飲料的橘色大冰桶，一條由紅色大圓桌排滿組成的街道都鮮活呈現。

這場飲食盛宴即日起至2月28日，在駁二大勇區C5倉庫展出，保證看完後，食指大動。

(中時)

關鍵字：呷飽未駁二主題展
點閱178
我要評比
6/10
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。