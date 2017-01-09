施易男堅強面對 臉書PO合照悼母
歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞7日過世。兒子施易男今天在臉書貼出4張與媽媽合照表示，會堅強面對，讓媽媽安心放下，無牽掛離開。
巫明霞7日清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送醫急救仍不治，享壽75歲。施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。
經過兩天沉澱，施易男下午先是透過經紀公司宣布公祭時間，晚間在社群網站臉書（facebook）貼出4張以前與媽媽拍的開心合照。
施易男表示，「謝謝大家的關心，雖然食不下嚥，還是會逼自己吃；雖然無法入睡，我還是會逼自己睡，因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路，我也會很堅強去面對這已經發生的事實」。
他說，「這是我人生的課題，我會把這道人生的功課做好，我會堅強，並讓媽媽不要擔心我，讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開」。
最後施易男寫道，22日上午11時在台北市第二殯儀館景仰樓3廳舉辦公祭儀式，懇辭奠儀。「真的謝謝，真的真的謝謝大家」。粉絲紛紛留言打氣，希望施易男保重身體。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。