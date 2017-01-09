施易男堅強面對 臉書PO合照悼母

歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞7日過世。兒子施易男今天在臉書貼出4張與媽媽合照表示，會堅強面對，讓媽媽安心放下，無牽掛離開。

巫明霞7日清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送醫急救仍不治，享壽75歲。施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。

經過兩天沉澱，施易男下午先是透過經紀公司宣布公祭時間，晚間在社群網站臉書（facebook）貼出4張以前與媽媽拍的開心合照。

施易男表示，「謝謝大家的關心，雖然食不下嚥，還是會逼自己吃；雖然無法入睡，我還是會逼自己睡，因為我知道我需要體力去處理媽媽的身後事，來陪媽媽圓滿走完這最後一段路，我也會很堅強去面對這已經發生的事實」。

他說，「這是我人生的課題，我會把這道人生的功課做好，我會堅強，並讓媽媽不要擔心我，讓媽媽可以安心放下，無牽掛的離開」。

最後施易男寫道，22日上午11時在台北市第二殯儀館景仰樓3廳舉辦公祭儀式，懇辭奠儀。「真的謝謝，真的真的謝謝大家」。粉絲紛紛留言打氣，希望施易男保重身體。1060109

(中央社)