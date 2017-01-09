林佳龍：盼追回遭刪減預算
台中市議會民進黨團今天進行黨團四長交接典禮，新任總召何文海自卸任總召吳敏濟手中接下印信完成儀式，台中市長林佳龍期許黨團新四長，能追回被刪減的預算。
台中市議會民進黨團今天進行黨團四長交接典禮，新任總召何文海、副總召邱素貞、幹事長張雅旻、書記長張玉嬿，台中市長林佳龍、民進黨台中市黨部主委何明杰、市府團隊多位局處長出席致意。
林佳龍表示，除代表感謝卸任黨團四長領導民進黨團，協助推動市政，未來新的黨團四長就任，期待在尊重議會職權下，務實根據議長的安排，此次定期會被刪減的預算，未來在臨時會能再追加回來，相信明年市政會快速起飛，市政更順利。
何文海現任交通地政委員會召集人，2013年前市長胡志強時代，曾接任民進黨團總召。何文海表示，接任總召，代表責任的開始，執政黨團的功能，就是為了推動市政建設，以及協助市府與議會各黨團的溝通、協調。
何文海指出，未來黨團除善盡監督責任外，將建立市府與議會溝通平台，邀請市府團隊，針對重大施政內容，事先提出說明與溝通、建立共識，以利政策辯護；同時強化與在野黨聯繫、互動，消弭對立與不信任，爭取支持，讓政策推動更順暢。1060109
(中央社)
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