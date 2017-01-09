澎管處與縣府合作 加強行銷觀光
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處新上任處長方正光今天拜會澎湖縣長陳光復，他承諾中央與地方加強合作，舉辦更多觀光活動行銷澎湖，拓展更多元旅遊型態，為澎湖觀光開創嶄新的一頁。
甫於5日到任的澎管處長方正光，今天在假日過後的第一個上班日即拜會縣長陳光復，就增加夏季交通船班、振興冬季旅遊等議題討論，充分交換意見。
方正光表示，澎管處未來將舉辦更多活動，延長澎湖的秋冬觀光，尤其是澎湖旺季的空中航班運量已近飽和，成長量有限，海上航船班還有成長空間，期望與縣府共同合作，解決旺季交通問題。
陳光復表示，嘉義布袋至龍門航線只有55分鐘，比馬公到七美航程還短，明年4月雙向通航後，將提升觀光產業發展，未來希望澎管處能與縣府並肩合作，一起為澎湖的觀光發展而努力。1060109
(中央社)
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