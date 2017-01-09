鳳山5隻狗暴斃 疑鄰居下毒手

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高雄市鳳山區林姓飼主養10隻流浪狗，昨晚發現有幾隻狗爭搶一包雞翅，沒多久，其中5隻突然口吐白沫暴斃，經調閱監視器畫面查看，懷疑是鄰居下毒手，全案警方調查中。

高雄市動保處獲報後，立即針對5隻狗解剖、採樣，連同檢體及在現場撿到的雞翅，一併送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

林姓飼主將5隻狗被毒死的照片PO上網，引起愛狗網友議論。

動保處說，如果確定是民眾蓄意毒狗，將涉犯動保法，可處1年以下有期徒刑或拘役、併科新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，另也觸犯刑法毀損罪。

林姓飼主懷疑隔壁鄰居下毒手，原因是兩人曾經因為養狗問題爭吵。

警方獲報後調閱監視器畫面查看發現，鄰居確實有丟一包雞翅造成林姓飼主所養的狗搶食，之後其中5隻狗就口吐白沫暴斃。

警方指出，從監視器影像畫面，已能夠掌握鄰居涉有重嫌，包括事前勘查地形、從頂樓丟下雞翅等，將通知到案說明。1060109

(中央社)