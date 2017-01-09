中共甘肅前統戰部長受賄 遭判16年
中國大陸法制網報導，中共甘肅省委前統戰部副部長、省工商聯黨組前書記吳繼德因受賄、非法吸收公眾存款、挪用公款、濫用職權，一審被判處有期徒刑16年。
報導提到，甘肅省張掖市中級人民法院日前公開作出上述判決。
判決指出，吳繼德2000年至2014年間，利用擔任中共榆中縣委書記、蘭州市常務副市長、甘肅省委統戰部副部長等職務便利，在有關單位和個人在項目開發、規劃審批、職務晉升等事宜上，收受相關人員給予的現金、房產、購物卡等共計折合人民幣1192萬餘元及3.06萬美元。
判決提到，吳繼德夥同他人非法吸收公眾存款6696萬餘元；挪用公款815萬餘元；徇私舞弊，濫用職權，為其親友輸送巨額利益，給國家造成特別巨大的財產損失和惡劣的社會影響。
張掖市中級人民法院認為，吳繼德的行為構成受賄罪、非法吸收公眾存款罪、挪用公款罪、濫用職權罪。鑑於吳繼德如實供述犯罪事實，案發後追回大部分贓款及非法所得，依法可對其從輕處罰。一審判處有期徒刑16年。1060109
(中央社)
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