金門難得地震 民眾以為火砲演練

金門地區今天下午3時10分37秒左右，發生芮氏規模4.5有感地震；交通部中央氣象局金門氣象站表示，這是淺層地震，震央位於金門縣政府東南方70.5公里處。

金門地區難得發生地震，有許多民眾感覺地震後，紛紛在網路上議論紛紛。有人懷疑問道，「地震？在金門我第一次感覺到有地震」，還有人以為是火砲演練，也有人說「第一次感覺震央離金門那麼近」。

金門氣象站主任王耀華表示，地震發生在今天下午3時10分左右，震央距離金門縣政府東南方70.5公里處（位於台灣海峽）；地震深度約33.8公里，屬於淺層地震。

王耀華指出，中央氣象局測得的位置在北緯24.04度、東經118.8度的位置，震度芮氏規模4.5；金門地區測得震度為2級。

金門氣象站指出，金門地區最近一次的地震是在民國96年時的2級有感地震；而金門在設置地震測量儀器後，測得最大震度是民國84年的5級。1060109

(中央社)