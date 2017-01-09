高市立圖書總館統計 市民最愛文學與語文類書籍

高雄市民借閱率年年破新高，顯示閱讀運動下紮根有成。（市總圖提供）

高雄市立圖書總館統計出爐，市民最愛借閱的書籍種類以「文學／語文」類居冠，已連續2年蟬聯榜首，人口特性上，男女借閱冊數比例約為6比4，借閱率最高的年齡層集中在31至50歲的青壯年人口，約占47%；顯示閱讀運動已成為市民重要休閒活動。

高雄市立圖書館調查105年度圖書館服務數據，全高雄借閱人次超過298萬人次、借書冊數高達1113萬冊；其中，「文學／語言」書籍，104年借閱冊數達500萬餘冊，105年成長至522萬餘冊，超過年度借閱量一半。

文學類圖書借閱前三名是R.L.史坦恩的《雞皮疙瘩》系列、村上春樹《挪威的森林》、珍.奧斯汀《傲慢與偏見》；兒童閱讀104年以哈格里夫茲著的英國兒童文學《好奇小姐》、各國尋寶記系列佔據熱門借閱童書排行榜。

105年則全面大洗牌，由關注生態的作者尚馬力．德佛謝創作《小小自然探險隊》系列之一的《被囚禁的海豚》勇奪第一名，書籍借閱次數超過300次；其次則是《不一樣的卡梅拉》系列之一的《我弟弟出生的那一天》260次，顯示高雄讀者不論年齡在閱讀與社會議題趨勢的一致性。

電子書的借閱也持續成長，105年超過29萬冊、借閱人數超過9萬人次，使用人數及借閱冊數居全台電子書借閱之冠。

年齡層統計資料也顯示出有趣現象，除青壯年人口是借閱比率最高外，借閱冠軍易主，但親子都是愛書一族，換言之，家長對孩子有著深遠影響，閱讀力已向下紮根有成。

(中時)